Bonner Konzern in Kontakt zu Pharmafirmen : Deutsche Post auf Impfstoffverteilung vorbereitet

Bonn Die Deutsche Post DHL Group sieht sich für die weltweite Verteilung von Corona-Impfstoffen gut vorbereitet. Vorstandschef Frank Appel hält Probleme, genügend Impfstoff rechtzeitig zu produzieren, für wahrscheinlicher als Probleme bei der logistischen Verteilung.

Je näher die Zulassung eines Corona-Impfstoffs kommt, desto mehr stellt sich die Frage, wie er schnell weltweit verteilt werden kann. Die neuen mRNA-basierte-Impfstoffe sind sehr empfindlich: Sie müssen tiefgekühlt gelagert und transportiert werden, im Fall von Pfizer/Biontech sogar bei minus 70 Grad Celsius. Das Pharmaunternehmen Biontech in Mainz und der US-Pharmakonzern Pfizer hatten am Montag als erste westliche Hersteller vielversprechende Ergebnisse einer für die Zulassung entscheidenden Impfstoff-Studie veröffentlicht.

Der Vorstandschef der Deutschen Post DHL Group, Frank Appel, berichtete am Dienstag bei der Vorstellung der Konzernzahlen zum dritten Quartal, dass sein Unternehmen seit Beginn der Pandemie über die Verteilungsfrage im Gespräch mit Regierungen und Arzneimittelherstellern weltweit sei. Wenn der erste Impfstoff dann zugelassen sei, werde die logistische Verteilung sehr schnell in Gang kommen: „Es ist die größere Herausforderung, genügend Impfstoff für die Verteilung zu haben“, so Appel. Als weltweit führender Anbieter von Life Sciences & Health Care-Logistik seien tiefgekühlte Transporte in größerem Maßstab kein Problem.