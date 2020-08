Posttower in Bonn füllt sich wieder : Deutsche Post DHL erarbeitet Konzept für Homeoffice

Bonn Die Deutsche Post DHL Group kommt bislang erfolgreich durch die Krise. Nach und nach kehren Mitarbeiter in ihre Büros zurück. Doch der Konzern erkennt auch: „Homeoffice wird dauerhaft eine stärkere Rolle spielen als früher.“

Bei der Deutschen Post DHL kehren die Mitarbeiter nach und nach aus dem Homeoffice zurück. Im Frühjahr hatten zeitweise 100.000 der weltweit 550.000 Mitarbeiter von zu Hause aus gearbeitet. Vorgaben für die Rückkehr gibt es bislang noch nicht: „Wir warten erst einmal ab, wie hier in Nordrhein-Westfalen nächste Woche die Schule wieder anläuft“, sagte Post-Finanzvorständin Melanie Kreis am Mittwochmorgen bei einer Telefonkonferenz zur Vorstellung der Ergebnisse des zweiten Quartals. Davon hänge ja ab, welche Notwendigkeiten die Mitarbeiter in der Kinderbetreuung hätten. Die Büros im Bonner Posttower hätten sich aber bereits wieder stärker gefüllt. Viele Kollegen freuten sich auch, sich wieder zu sehen.

Kurzarbeit spiele bei der Post nur eine geringe Rolle, erläuterte Kreis. In der Division Supply Chain, wo für Kunden Lagerhäuser betrieben werden, gebe es noch einige Mitarbeiter in Kurzarbeit, sagte Kreis, ohne Zahlen zu nennen. Nachdem in dieser Sparte im Frühjahr die Geschäfte stark zurückgegangen waren, weil Kunden ihre Geschäftstätigkeit zwischenzeitlich einstellen mussten, seien Mitarbeiter in die Sparte Paket und Post Deutschland gewechselt, wo durch das starke Bestellaufkommen im Internet viele Pakete zugestellt werden mussten.