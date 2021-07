Jeweils 300 Euro : Deutsche Post zahlt Beschäftigten erneut Corona-Bonus

Bonn Die Deutsche Post DHL Group will ihren weltweit 550.000 Beschäftigten auch in diesem Jahr wieder einen Corona-Bonus von 300 Euro zahlen. Ausgenommen sind Führungskräfte.

„Unser Dank richtet sich an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die weltweit fantastische Arbeit leisten und einen weiteren Corona-Bonus verdient haben“, sagte Vorstandschef Frank Appel am Mittwoch in Bonn. Die Kosten in Höhe von rund 200 Millionen Euro werden im dritten Quartal verbucht.