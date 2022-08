Deutsche Post DHL Group : Die Post zieht sich aus Russlands Binnenmarkt zurück

Die Bedeutung von Amazon-Sendungen nimmt für den Umsatz der Post ab. Amazon transportiert mehr Pakete selbst. Foto: dpa/Tom Weller

Bonn Das florierende Fracht- und Lagergeschäft sorgen bei der Deutschen Post DHL für das beste Quartal der Geschichte. Vom nationalen russischen Markt zieht sich das Unternehmen zurück.

Der Logistikkonzern Deutsche Post DHL Group stoppt sein nationales Geschäft in Russland dauerhaft. „Wir haben diese Entscheidung vergangene Woche getroffen“, sagte Vorstandschef Frank Appel bei der Vorlage der Quartalszahlen am Freitag in Bonn. Für die betroffenen Beschäftigten werde jetzt ein Sozialplan aufgestellt. Insgesamt habe die Post vor Beginn des Ukraine-Krieges 3500 Beschäftigte in Russland gehabt.

Grenzüberschreitende Aufträge würden weiter ausgeführt, erläuterte Finanzvorständin Melanie Kreis. Es gebe dort vertragliche Verpflichtungen. Beispielsweise seien Botschaften darauf angewiesen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Rückzugs sind begrenzt: Vor dem Ausbruch des Ukraine-Krieges und den Sanktionen gegen Russland erzielte der Konzern ein Prozent des Gesamtumsatzes in Russland.

Warten auf Änderung der Regeln Gas wird nur zum Heizen verwendet Um sich auf das Einsparen von Gas vorzubereiten, wartet die Deutsche Post auf eine Änderung der Arbeitsstättenverordnung. Derzeit seien bestimmte Temperaturen in den Betriebsstätten vorgeschrieben. Das könne die Post nicht im Alleingang ändern, sagte Post-Chef Frank Appel auf Nachfrage. Insgesamt sei der Konzern wenig auf Gas angewiesen. Es werde nur zum Heizen verwendet. Die Verordnung schreibt konkrete Temperaturen vor. Demnach sollen die Mindestwerte je nach Schwere der Tätigkeit zwischen zwölf und 20 Grad Celsius betragen. Zwölf Grad gelten für harte körperliche Arbeiten, für physisch weniger Anstrengendes 17 bis 20 Grad. In Pausen-, Bereitschafts-, Sanitär-, Kantinen- und Erste-Hilfe-Räumen müssen wenigstens 21 Grad herrschen. mah

Kreis sagte, dass dieser Schritt zu Wertberichtigungen im dritten Quartal führen werde. Die Größenordnung entspreche der Wertberichtigung aus dem ersten Quartal. Damals führten die gesunkenen Geschäftserwartungen in Russland zu Wertminderungen in Höhe von 30 Millionen Euro.

„Es war unserer stärkstes Quartal in der Geschichte“

Im zweiten Quartal hat der Bonner Konzern ein zweistelliges Ergebnis- und Umsatzwachstum erzielt. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 23,4 Prozent auf 24 Milliarden Euro. Unterm Strich erzielte der Konzern ein operatives Ergebnis (EBIT) in Höhe von 2,3 Milliarden Euro. Im Vorjahresquartal waren es 2,1 Milliarden Euro gewesen. „Es war unserer stärkstes Quartal in der Geschichte“, sagte Kreis. Besonders deutlich sei diese Entwicklung im Frachtgeschäft gewesen. So habe die Sparte DHL Global Forwarding, Freight erneut ein Quartal als umsatzstärkste Division abgeschlossen. Auch die Kontraktlogistik der Division Supply Chain, in der die Post für große Kunden Lagerhäuser betreibt, habe deutlich zulegen können.

Rückläufige Zahlen gab es in der Sparte Post und Paket Deutschland. Das war vom Bonner Konzern auch so vorhergesagt worden. Nach den Rekordzahlen der Corona-Jahre entwickelten sich Umsatz und operativer Gewinn etwas schwächer als im Vorjahr. Eine Ursache dafür ist auch, dass Onlinehändler Amazon verstärkt auf eigene Zusteller setzt und der Post weniger Aufträge gibt. Anfang 2020 lag der Anteil des Umsatzes von Amazon an der Sparte Post & Paket-Deutschland noch bei sechs Prozent. „Da sind wir jetzt deutlich auf einem Weg nach unten“, sagte Kreis, ohne konkrete Zahlen zu nennen.

Aus ihrer Sicht ist die Entwicklung aber nicht gravierend. Ohne den Amazon-Anteil seien die von der Post beförderten Paketvolumina in drei Jahren um 30 Prozent gestiegen. „Das ist ein schöner Beleg, dass das strukturelle Wachstum da ist.“ Die von Amazon frei gemachten Kapazitäten würden von anderen Kunden übernommen.

Am Heimatmarkt gab es auch eine positive Geschäftsentwicklung zu vermelden. Denn die Briefmengen, die im Internetzeitalter wegen digitaler Kommunikationswege eigentlich seit Langem sinken, legten im zweiten Quartal gegen den Trend um 3,7 Prozent zu. Das lag daran, dass Unternehmen deutlich mehr Werbepost verschickten als vor einem Jahr.

