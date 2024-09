Vor der Übernahme Deutsche Steinzeug baut 100 Stellen in Alfter ab

Der in die Insolvenz geratene Keramikhersteller Deutsche Steinzeug AG hat den angekündigten Arbeitsplatzabbau in die Wege geleitet. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, erleidet das Werk in Alfter-Witterschlick den stärksten Stellenabbau: Von rund 300 Arbeitsplätzen bleiben demnach noch 200 erhalten, am Standort Sinzig sind es 150 von einst 200, die bestehen bleiben. Insgesamt sind rund 240 Arbeitsplätze betroffen, die der Käufer – die Meta Wolf AG aus Thüringen – nicht übernehmen wollte.