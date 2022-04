Keramikhersteller in Alfter-Witterschlick : Deutsche Steinzeug sorgt sich um möglichen Gasstopp

Möglicher Energielieferstopp : Industrie in der Region bereitet sich auf Ernstfall vor Die energieintensive Industrie in der Region bereitet sich auf den Ernstfall vor, falls Russland den Gashahn zudreht. Evonik etwa will sein Kohlekraftwerk in Marl weiterbetreiben und die klimafreundlicheren Gas- und Dampfkraftwerke nicht so schnell in Betrieb nehmen.