Führender Keramikhersteller aus Alfter Deutsche Steinzeug aus Witterschlick meldet Insolvenz an

Die Deutsche Steinzeug AG aus Alfter-Witterschlick ist insolvent. Das teilte der Keramikhersteller am Mittwoch der Belegschaft mit. Das Traditionsunternehmen aus Alfter-Witterschlick hat beim Bonner Amtsgericht einen Antrag auf Insolvenz in Eigenregie gestellt. Der Vorstandsvorsitzende Dieter Schäfer zeigte sich gegenüber dem GA allerdings zuversichtlich, dass die Deutsche Steinzeug erfolgreich saniert werden könne. Laut einer Pressemitteilung sagte er auf der Belegschaftsversammlung: „Ich halte hier keinen Abgesang. Dies ist jetzt unsere Chance, und jeder Einzelne wird gebraucht auf dem Weg in die Zukunft.“