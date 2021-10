Konzernumsatz drehte sich im Geschäftsjahr 2020 : Deutsche Steinzeug übersteht Corona-Krise

Die Deutsche Steinzeug AG in Alfter stellt Fliesen und keramischen Belag her. Foto: dpa/Ina Fassbender

Alfter Die Deutsche Steinzeug AG in Alfter hat laut Geschäftsbericht mit Hilfe von zusätzlicher Liquidität und einem Kostenabbau die Krise überstanden. Für 2021 rechnet der Vorstand sogar mit einem Wachstum im Export, einer Stabilisierung des Geschäftes im Inland und einem besseren Ergebnis.

Laut Geschäftsbericht hat die zusätzliche Liquidität neben einem Kostenabbau dafür gesorgt, dass die Krise überstanden wurde. Der Corona-Kredit wird mit 1,1 Prozent verzinst, er wird in 16 vierteljährlichen Raten, also in vier Jahren getilgt. Das Konzernergebnis drehte 2020 von vorher positiven 14,87 Millionen Euro in negative 9,61 Millionen Euro. Das positive Ergebnis in 2019 ging nicht zuletzt auf Erträge aus einem Kreditverzicht von 28 Millionen Euro zurück.