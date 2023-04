Hauptversammlung im WCCB Deutsche Telekom erwirbt Mehrheit bei T-Mobile US

Die Deutsche Telekom hat in der Nacht zum Mittwoch die Mehrheit an der Tochter T-Mobile US erworben. Das teilte Telekom-Chef Timotheus Höttges am Mittwoch bei der Hauptversammlung des Bonner Konzerns im WCCB mit. Noch im Februar hatte der Anteil 49,6 Prozent betragen. Das Ergebnis der Telekom 2022 hatte stark von den guten Geschäften von T-Mobile US profitiert. Höttges verwies darauf, dass sich der Wert der US-Tochter seit 2013 verachtzehnfacht habe. Sie ist heute das wertvollste Telekommunikationsunternehmen der Welt, wie Höttges betonte.