Erhöhung der Jahresprognose : Deutsche Telekom macht Umsatzplus von 32 Prozent

Bonn Nach drei erfolgreichen Quartalen hat die Deutsche Telekom ihre Jahresprognose deutlich erhöht. Rund 817 Millionen Euro an Gewinn machte das Unternehmen aus Bonn in diesem Jahr - der Corona-Krise zum Trotz.

Die gute Entwicklung der ersten neun Monate lässt die Deutsche Telekom ihre Prognose für das laufende Geschäftsjahr deutlich erhöhen. Für 2020 solle nun ein bereinigtes operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen nach Leasingkosten (adjusted Ebitda AL) von mindestens 35 Milliarden Euro statt wie zuvor rund 34 Milliarden Euro erreicht werden, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag in Bonn mit. Angetrieben wurde die Prognoseanhebung von den Quartalsergebnissen der Tochter T-Mobile US.