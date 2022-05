Tarifeinigung mit Verdi : Beschäftigte der Telekom bekommen mehr Geld

Bonn In zwei Stufen sollen die Telekom-Beschäftigten mehr Geld bekommen. In den frühen Morgenstunden des Donnerstags einigten sich Verdi und der Arbeitgeber auf eine Laufzeit des neuen Tarifvertrags von 24 Monaten.

In der dritten Tarifverhandlungsrunde für die bundesweit rund 55.000 Tarifbeschäftigten, Auszubildenden und dual Studierenden bei der Deutschen Telekom haben die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) und die Arbeitgeber eine Einigung erzielt. Sie gilt für Tarifbeschäftigte der Konzernzentrale, der Telekom Deutschland sowie der Deutschen Telekom IT.

Auch die Arbeitgeberseite zeigt sich zufrieden: „Es ist ein tragfähiger Abschluss für beide Seiten“, sagte Telekom-Verhandlungsführerin Sigrid Heudorf. Die Laufzeit von zwei Jahren gebe allen Beteiligten Planungssicherheit. „Wir mildern darüber hinaus die Folgen der erhöhten Inflation, insbesondere für die Beschäftigten in den unteren und mittleren Einkommensgruppen“, so die Telekom-Personalmanagerin. Mit Blick auf die erforderlichen Investitionen in die 5G- und Glasfasernetze sei es zugleich ein Abschluss, der die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens sichere.

Je nach Einkommensgruppe sollen die Gehälter in zwei Stufen zum 1. August 2022 und zum 1. Juni 2023 steigen. In den Entgeltgruppen 1 bis 5 legen sie zunächst um 3,1 Prozent, dann um weitere 2,1 Prozent zu. In der Entgeltgruppe 6 steigen sie um 2,9 Prozent und 2,1 Prozent. Die Entgeltgruppen 7 bis 10 bekommen 2,7 Prozent und kommendes Jahr 2,1 Prozent mehr. Beschäftigte in den Entgeltgruppen 1 bis 6 erhalten zusätzlich eine Einmalzahlung in Höhe von 500 Euro im Juli 2022 sowie eine weitere Einmalzahlung in Höhe von 500 Euro im Februar 2023. Zudem wird der Schutz vor betriebsbedingten Kündigungen um ein Jahr bis zum 31. Dezember 2024 verlängert. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 24 Monaten bis 31. März 2024.