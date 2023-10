Kosteneinsparung Deutsche Telekom nimmt neues Sparprogramm für Zentrale auf

„Was das ‚Handelsblatt‘ berichtet, ist so eine Falschmeldung“, erklärte Philipp Schindera, Leiter Unternehmenskommunikation. Gegenüber dem GA dementierte er, dass die Telekom mehr als 2000 Arbeitsplätze in Deutschland streichen wolle. Fakt ist aber, dass das Unternehmen Kosten sparen und seine Strukturen entschlacken will. Wie der GA bereits im September berichtete, handelt es sich bei diesen Sparmaßnahmen hauptsächlich um Stellenkürzungen beim internen Dienstleister Telekom IT. Diese Fakten bestätigte Telekom-Pressesprecher Peter Kespohl nochmals am Samstagvormittag: Bis Ende 2024 sollen insgesamt 1650 Stellen der Tel-IT gestrichen werden, 350 davon bereits bis Ende dieses Jahres. Allerdings stelle dies einen Sonderfall dar, wie Kespohl ausführte: „Die 350 Beschäftigten sind solche, die auf Grund ihres Alters sowieso auf eigenen Wunsch in Altersteilzeit versetzt werden.“ Laut dem Pressesprecher handele es sich auch bei den übrigen Stellenstreichungen nicht automatisch um Kündigungen, denn von den betroffenen Mitarbeitern würden einige ebenfalls in den Vorruhestand versetzt werden.