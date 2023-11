Deutsche Telekom Sparen für den Glasfaserausbau

Unbeeindruckt von der Konjunkturschwäche und politischen Unsicherheiten durch die Nahost-Krise haben die Geschäfte der Deutschen Telekom im dritten Quartal zugelegt. „Die Telekom wächst in unsicheren Zeiten auf beiden Seiten des Atlantiks weiter“, sagte Vorstandsvorsitzender Tim Höttges. In Deutschland verzeichne der Konzern ein Rekordwachstum bei den Breitband-Kunden: „Wir gewinnen hier Marktanteile. Zum ersten Mal seit Beginn der Marktliberalisierung haben wir in Deutschland keine Anschlussverluste mehr.“ Der Telekommunikationsmarkt war in den neunziger Jahren für den Wettbewerb geöffnet worden, damit hatte der Gesetzgeber dem früheren staatlichen Monopolisten Marktanteilsverluste quasi verordnet. Zugleich sei es der Telekom gelungen, den oft kritisierten Schuldenstand im Jahresvergleich deutlich zu verringern: um 11,5 Prozent.