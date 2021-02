Sprung über die 100-Milliarden-Marke : Deutsche Telekom wächst nach US-Fusion

Bonn Die Deutsche Telekom legt nach der Fusion der US-Tochter T-Mobile US mit dem Konkurrenten Sprint Rekordzahlen vor. Beim Glasfaser-Ausbau will der Bonner Konzern ein schnelleres Tempo einschlagen.

Durch den Zusammenschluss der US-Tochter T-Mobile US mit dem Konkurrenten Sprint ist die Deutsche Telekom im vergangenen Jahr zum ersten Mal über die Schwelle von 100 Milliarden Euro Umsatz gerutscht. Die Erlöse kletterten um 25,4 Prozent auf 101 Milliarden Euro.

„Wir investieren auf Rekordniveau“, betonte Höttges. Über 17 Milliarden Euro seien im vergangenen Jahr weltweit vorwiegend in die Infrastruktur geflossen. 5,5 Milliarden Euro davon entfielen auf Deutschland. Bis 2024 will Höttges die Investitionen auf sechs Milliarden Euro steigern.

Strategisch sieht Höttges die Digitalisierung des Heimatmarktes durch den flächendeckenden Ausbau mit Glasfaseranschlüssen bis in die Wohnungen hinein bis 2030 als Priorität an. Gleichzeitig sei die Sicherung der Netzführerschaft bei 5G ein Muss.

Im vergangenen Jahr habe die Telekom rund 600 000 Haushalte mit Glasfaserleitungen angeschlossen. „Diese Zahl verdoppeln wir in diesem Jahr nochmal“, versicherte Höttges. Neu entwickelte Verlege­methoden wie das sogenannte Keyhole-Verfahren sorgten dafür, dass das Bohrloch in der Kellerwand des Hauses, das mit Glasfaser angeschlossen werden soll, nur so groß wie ein Schlüsselloch sei. Perspektivisch werde sich die Telekom bis 2024 auf einen jährlichen Ausbau von rund 2,5 Millionen Glasfaseranschlüssen hocharbeiten. Ende 2024 seien dann rund zehn Millionen Haushalte angeschlossen.