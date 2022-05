Tarifkonflikt : Verdi ruft zu Warnstreiks bei der Deutschen Telekom auf

Bonn Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten der Deutschen Telekom am Dienstag zu ganztägigen Warnstreiks auf. Die Tarifverhandlungen gehen weiter.

Im Rahmen der Tarifverhandlungen bei der Deutschen Telekom ruft die Gewerkschaft Verdi am Dienstag bundesweit Beschäftigte zu ganztägigen Warnstreiks auf, um den Druck zu erhöhen. „Die Beschäftigten erwarten von der Arbeitgeberseite in der dritten Verhandlungsrunde ein einigungsfähiges Angebot“, sagte Verdi-Arbeitskampfleiter Tim Feise. Das von den Arbeitgebern vorgelegte Angebot sei völlig unzureichend; es bedeute weder einen hinreichenden Ausgleich der steigenden Lebenshaltungskosten noch eine angemessene Beteiligung der Beschäftigten am Erfolg des Unternehmens. Bereits in der vergangenen Woche hatten sich mehr laut Verdi als 10.000 Beschäftigte an Warnstreiks beteiligt, auch in Bonn und Köln. Die Tarifverhandlungen werden am Dienstag und Mittwoch fortgesetzt.