Deutscher IT-Sicherheitskongress Bund will BSI in Bonn zur Zentralstelle für Cybersicherheit machen

Längst stehen nicht mehr nur Unternehmen im Fokus von Hackern, auch öffentliche Strukturen sind immer häufiger Ziel von Cyberattacken, seien es Kliniken, Rathäuser oder Hochschulen. Angesichts dieser zunehmenden Bedrohungslage für die deutsche IT-Landschaft hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser erneut dafür geworben, dass Bund und Länder in der Cybersicherheit stärker zusammenarbeiten. Dazu soll das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) mit Sitz in Bonn, das Faesers Ministerium unterstellt ist, zur Zentralstelle für Bund und Länder umgewandelt werden – ähnlich wie es auch schon beim Bundeskriminalamt und beim Bundesamt für Verfassungsschutz der Fall ist. „Hierfür werden wir noch in dieser Wahlperiode das Grundgesetz ändern“, kündigte Faeser am Mittwoch auf dem Deutschen IT-Sicherheitskongress an, den das BSI in diesem Jahr zum 19. Mal ausrichtet. Bisher sieht die deutsche Verfassung keine Verflechtung von Bund und Ländern in der Cybersicherheit vor.