DHL, Postbank und Telekom: Großkonzerne in Bonn grenzen Homeoffice-Zeiten ein​

Was während der Pandemie aus der Not entstand, ist inzwischen ein fest integrierter Teil vieler Unternehmenskulturen: Das Arbeiten von zu Hause aus, neudeutsch Homeoffice, ist vor allem in Bürojobs heute gang und gäbe. Laut einer aktuellen Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung ist das Angebot zum Homeoffice in 17,6 Prozent der Stellenanzeigen zu finden, in Großstädten sogar in durchschnittlich 26,1 Prozent.