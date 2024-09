Strategie 2030 DHL strebt starkes Wachstum an

DHL will bis 2030 sein Umsatzwachstum um 50 Prozent steigern. Neben dem Kerngeschäft will der Bonner Konzern dieses Ziel durch neue Angebote im Gesundheitsmarkt und bei erneuerbaren Energien erzielen, sagte Konzernchef Tobias Meyer bei der Vorstellung der „Strategie 2030“. Alle fünf Jahre legt der Konzern ein Programm mit Schwerpunktsetzungen auf. Für das Ziel des Umsatzwachstums nimmt der Konzern als Basis das Jahr 2023. Im Durchschnitt dieser sieben Jahre strebt das Unternehmen damit ein Umsatzwachstum um 5,9 Prozent an. Weitere Zukäufe seien möglich.