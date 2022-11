Rekordzahlen erwartet : Bei der Post steigt die Nervosität vor der Weihnachtszeit

Im diesjährigen Weihnachtsgeschäft rechnet die Deutsche Post DHL wieder mit Paketmassen. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Bonn/Düsseldorf Das Weihnachtsgeschäft droht, den Bonner Konzern an seine Grenze zu bringen: Bis zu elf Millionen Pakete könnten täglich anfallen. Der Vorstand hofft auf Unterstützung durch Verwaltungsmitarbeiter und Zusteller aus dem Ausland.



Angesichts der massiven Zustellprobleme, die bereits jetzt bestehen, und des bevorstehenden Weihnachtsgeschäftes setzt die Deutsche Post alle Hebel in Bewegung, um Briefe und Pakete trotz Personalknappheit pünktlich zustellen zu können. Die für das heimische Briefe- und Paketgeschäft zuständige Vorständin Nikola Hagleitner hat auf einer internen Versammlung angekündigt, dass Manager und Verwaltungsmitarbeiter der Sparte in der Zeit vor den Festtagen jeweils rund eine Woche in der Produktion helfen sollen, wenn das möglich ist.

In den vergangenen Jahren war es eher üblich, ein oder zwei Tage bei der Zustellung oder den Verteilzentren zu arbeiten, aber der Vorstand will nun mehr. Auch Hagleitner selbst war schon als Zustellerin tätig, als sie den Posten als Deutschland-Chefin im Juli übernommen hatte, weil der bisherige Deutschland-Vorstand Tobias Meyer im Mai 2023 neuer Konzernchef wird. Die Post erklärte auf Anfrage, sie appelliere traditionell an die Verwaltungskräfte, die Kollegen in der Zustellung und den Verteilzentren „beim Starkverkehr“ zu unterstützen. Allerdings sei der Einsatz „natürlich freiwillig“.

Der Vorstand hat auch initiiert, dass die Post Zusteller im Ausland anheuert. Die Hoffnung war dem Vernehmen nach, so 3000 neue Briefträger oder Paketzusteller zu finden, tatsächlich wurden viel weniger eingestellt, berichten Insider. Die Post erklärt dazu, es sei richtig, dass der Konzern „auf allen Kanälen und mit Hochdruck“ Mitarbeiter suche. Vorständin Hagleitner habe aber „auf keiner der internen Betriebsversammlungen mögliche Erfolgsaussichten beim Auslandsrecruiting kommentiert“.

Prognose über bis zu elf Millionen Pakete am Tag

Außerdem hat die 1973 geborene Österreicherin, die lange für den Konzern in den USA gearbeitet hat und bei der deutschen Belegschaft gut ankommt, dafür gesorgt, dass bei 10.000 Zeitarbeitskräften die Verträge in den vergangenen Wochen entfristet wurden. Außerdem wurden 3000 neue Mitarbeiter eingestellt. Hagleitner will so zu starkes Chaos bei der Paket- und Briefzustellung im Winter abwenden, nachdem die Beschwerden bei der Bundesnetzagentur massiv zugenommen haben. Sorge bereitet auch, dass immer wieder viele Beschäftigte wegen Corona ausfallen.

Am Mittwoch will der Konzern mitteilen, wie er das Weihnachtsgeschäft managen will. Schon Mitte Oktober gab er bekannt, dass es in den nächsten Wochen zu einem Anstieg von 70 Prozent bei den Paketmengen im Vergleich zu September kommen dürfte. Die Haupt-Einkaufstage im Internet „Black Friday“ am 25. November und „Cyber-Monday“ am 28. November sowie die zwei Wochen vor Heiligabend würden den Warenstrom wieder sprunghaft in die Höhe treiben. Zeitweise könnte es bis zu elf Millionen Paketen am Tag kommen. An einem solchen Spitzentag würde dann rein rechnerisch jeder vierte Haushalt in Deutschland ein Paket vom Bonner Konzern erhalten. „Dann ist Großkampftag in der ganzen Logistikbranche“, sagt der Essener Unternehmensberater Detlef Symanski.

Die Prognose über bis zu elf Millionen Pakete am Tag können die Experten der Post auch deshalb relativ zuverlässig abgeben, weil sie vorab Verträge mit Händlern über Sendungsvolumina geschlossen haben. Um die großen Mengen zu bewältigen, will das Unternehmen wie in den Vorjahren mehr als 10.000 Aushilfskräfte insbesondere für die Bereiche Zustellung, Sortierung und Verladung einstellen. Hinzu kommen laut Post cirka 4000 Zustellfahrzeuge, die meisten davon mit Elektroantrieb, die zusätzlich zur Bestandsflotte angemietet werden. Mit ihren rund 21.000 Streetscootern hat die Post ohnehin die größte Flotte an Elektrolieferwagen aller Unternehmen Deutschlands.

Der Konzern geht viele Wege, um die Versandflut zu bewältigen, wobei in Deutschland insgesamt rund 120.000 Zusteller und Zustellerinnen eingesetzt werden. Die Post bietet ihren Kunden beispielsweise mit der Sendungsauskunft an, dass sie digital nachvollziehen können, wann ein Paket angeliefert werden soll: „Jedes wirklich abgegebene Paket ist besser als eine gescheiterte Zustellung“, sagt ein Insider, „weil kein zweiter Zustellversuch nötig ist und auch das Deponieren des Pakets bei Nachbarn entfällt.“

Mittlerweile hat der Konzern mehr als 10.000 Packstationen errichtet. Auch das hilft, Lieferungen zu verteilen. Trotzdem gibt es Grenzen: Damit Pakete in Deutschland bis Weihnachten ankommen, sollten sie bis zum 20. Dezember abgegeben werden, erklärte die Post.