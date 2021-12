20 Jahre Euro-Bargeld : Die Welthungerhilfe nimmt noch Spenden in DM an

So sehen die Restdevisen aus, die bei der Welthungerhilfe in Bonn eingehen. Foto: Welthungerhilfe

Bonn Vor 20 Jahren ersetzte der Euro die Deutsche Mark als Zahlungsmittel. Doch noch immer haben viele Menschen D-Mark zuhause – das weiß auch die Welthungerhilfe mit Sitz in Bonn. Denn sie nimmt Spenden in D-Mark an. Der Anteil ist nicht unerheblich.