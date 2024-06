Mittelstandspreis „Ludwig“ Diese fünf Mittelständler aus Bonn und Region sind besonders leistungsstark

Von insgesamt 18 nominierten Unternehmen in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis haben am Dienstagabend fünf Finalisten im LVR-Landesmuseum Bonn den Mittelstandspreis „Ludwig“ erhalten. Das teilten Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg und Handwerkskammer zu Köln am Mittwoch mit. Mit dem „Ludwig“ zeichnen sie seit 2012/13 besonders innovative und leistungsstarke Firmen aus.