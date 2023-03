Diese Spuren hinterließ der Bonner Komponist in Kultur, Politik und Werbung Beethoven ist überall

Analyse · Vor 245 Jahren, am 26. März 1778, trat Ludwig van Beethoven als Siebenjähriger erstmals auf – in Köln. Vor 196 Jahren verstarb er ebenfalls am 26. März – in Wien. Bis heute ist der Bonner eine global präsente Ikone – auch in der Popkultur

26.03.2023, 07:00 Uhr

Der Komponist als Fassadenkunst: In Bad Godesberg begegnete man Beethoven im Frühjahr 2021 für einige Wochen auf diese Weise. Foto: AP/Martin Meissner

Von Stephan Eisel

Beethoven ist allgegenwärtig: Eine Google-Suche mit dem Namen als Stichwort wirft über 115 Millionen Fundstellen aus. Die deutsche Nationalbibliothek verzeichnet über 38.000 Buch- und Aufsatztitel zu Beethoven. YouTube weist über 3,7 Millionen mit seinem Namen aus. Der Versandhändler Amazon bietet über 30.000 verschiedene CD´s und Schallplatten und mehr als 10.000 Bücher mit Beethoven-Bezug an.