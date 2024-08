Kommentar zu neuem Förderprogramm von Habeck Diese Subventionen sind richtig

Die Wirtschaft, allen voran der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), begrüßt die neue Förderung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Der Verband sieht in der Milliardenförderung für Investitionen in CO 2 -mindernde Produktionsweisen ein wichtiges Signal an die Unternehmen. Mit den finanziellen Anreizen sollen technologische Innovationen angestoßen werden. Für die Anlagenbauer ist wichtig, dass das neue Programm „Bundesförderung und Klimaschutz“ (BIK), das schon im September starten könnte, auch Forschung und Entwicklung unterstützt, denn für neue Verfahren etwa der CO 2 -Abscheidung und -Speicherung muss erst ein Markt entstehen.