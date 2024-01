Beteiligung an Start-ups Digital Hub Bonn sammelt zwei Millionen Euro ein

Der Digital Hub Bonn hat in seiner neuesten Finanzierungsrunde zwei Millionen Euro Kapital eingenommen. Das teilte der Geschäftsführer des Hubs, Eiko Gerten, dem GA mit. „In unserem Accelerator-Programm haben wir bisher mehr als 200 Start-ups betreut. Mit dem neuen Kapital können wir jetzt direkt in sie investieren.“ In dem Accelerator-Programm (deutsch: Beschleunigerprogramm) erhalten Gründer aus Bonn und der Region Unterstützung durch Experten und Mentoren, um ihre Unternehmensidee geschäftsfähig zu machen. Das neu eingenommene Geld will der Digital Hub nun dazu verwenden, sich an 20 bis 30 ausgewählten Start-ups zu beteiligen. Pro Unternehmen kann der Hub bis zu 100.000 Euro bereitstellen. Der Fokus der Start-ups soll dabei auf Nachhaltigkeit oder Cybersicherheit liegen.