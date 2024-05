Dreesen Frische Kräuter Schnittkräuter in Bonner Supermärkten haben oft einen kurzen Anfahrtsweg

Linda Dreesen steht im Folientunnel, unter dem der Koriander gedeiht. Weiter hinten arbeiten sich zwei Männer mit langen Messern durch die Beete, in dicken Büscheln sammeln sie die Pflanzen in Kisten. Der seifige Geruch des Korianders liegt in der Luft. Dreesen bückt sich, pflückt ein wenig von dem Kraut und betrachtet es genau. „Dieses Blatt hier könnte man nicht mehr verkaufen“, sagt sie und deutet auf den kleinen gelben Fleck auf einem Blatt, der dem unwissenden Betrachter wohl niemals aufgefallen wäre.