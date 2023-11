Autoexperte muss gehen Dudenhöffers Beratervertrag beim CAR-Institut läuft aus

Dudenhöffer ist emeritierter Professor für Betriebswirtschaftslehre und Automobilwirtschaft, einen Lehrstuhl an der Universität Duisburg-Essen hielt er bis 2020, dem Jahr seiner Emeritierung. Dudenhöffer hat bereits eine neue Gesellschaft, die Ferdi Research GmbH, gegründet und will die Forschungsarbeit rund um die Automobilwirtschaft in einem neuen CAR-Institut fortsetzen, künftig mit Sitz in Bochum.