Teurer als noch 2018 Günstige Preise für Eigentumswohnungen in Bonn sind relativ

Höhere Bauzinsen sorgen derzeit für einen Preisrückgang im Immobilienmarkt. In den vergangenen zwölf Monaten waren in 71 von 75 untersuchten Großstädten, die das Internetportal Immowelt verglichen hat, die mittleren Quadratmeterpreise von Wohnungen rückläufig. Der Fünf-Jahres-Vergleich zeigt aber, dass die Preise trotzdem noch viel höher sind als 2018: In der Spitze liegen die Quadratmeterpreise 47 Prozent über dem damaligen Niveau.