Halbjahresbilanz Ausbildungsmarkt Bonn/Rhein-Sieg Ein Drittel weniger Azubis in fünf Jahren

Die Zahlen werden nicht besser: Wieder zeigt der Blick auf den Ausbildungsmarkt, dass es in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis ein klares Ungleichgewicht zwischen der Anzahl der Azubis und der suchenden Unternehmen gibt. Seit Beginn des aktuellen Berichtsjahrs im Oktober 2022 bis heute hat die Arbeitsagentur Bonn/Rhein-Sieg 3151 Bewerber registriert, die sich um eine Ausbildung bemühen. Das sind 217 weniger (minus 6,4 Prozent) als im März 2022. Vor fünf Jahren, im März 2018, gab es noch ein Drittel mehr Bewerber. Auch die Zahl der Ausbildungsstellen ist gesunken: Im Vergleich zum März 2022 waren es in diesem Monat mit 3128 Stellen fast zehn Prozent weniger. Das geht aus der Halbjahresbilanz zum Ausbildungsmarkt hervor, den die hiesige Agentur für Arbeit gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) und der Kreishandwerkerschaft Bonn/Rhein-Sieg am Freitag vorstellte.