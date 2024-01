Sechs Bonner Bundesbehörden gründen Digital Cluster Bonn Eine Großküche für Rezepte zur Digitalisierung

Um Digitalisierungsprozesse voranzutreiben, haben sechs Bonner Bundesbehörden am Montag das Digital Cluster Bonn gegründet. Mit der Initiative wollen die Behörden ihre Zusammenarbeit bei der Digitalisierung ausbauen. Einerseits gehe es um den Erfahrungsaustausch am Standort Bonn, andererseits darum, digitale Vorhaben gemeinsam anzugehen. Mitglieder des Clusters sind die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), das Bundesamt für Justiz (BfJ), das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI), das Bundeskartellamt (BKartA) und die Bundesnetzagentur (BNetzA).