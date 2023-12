Einzelhandelsreport der IHK „Einzelhändler in Bonn/Rhein-Sieg müssen an ihren Konzepten arbeiten“

Den Unkenrufen zum Trotz steht bei Einzelhändlern in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis unterm Strich ein Plus: Verglichen mit dem Vorjahr konnten sie ihren Umsatz in diesem Jahr um mehr als sechs Prozent steigern. Gleich stark war ihr Umsatz auch schon von 2021 auf 2022 gewachsen, zeigt der aktuelle Einzelhandelsreport der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg, der alle zwei Jahre erscheint. Der erwartete gemeinsame Umsatz für Bonn und Rhein-Sieg-Kreis liegt in diesem Jahr bei 5,93 Milliarden Euro. Zwar erlösten die Händler in Bonn mit 2,49 Milliarden Euro etwas weniger als in den Kommunen an Rhein und Sieg, dafür stieg der Umsatz in der Bundesstadt stärker an (um 7,7 Prozent).