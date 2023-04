Umfrage in Bonn und der Region Regionale Einzelhändler beklagen gesunkene Umsätze und weniger Kunden

Die Lage wird nicht besser für Einzelhändler in Bonn und der Region. Tatsächlich wendet sie sich vielerorts zum Schlechteren, wie eine Umfrage des Einzelhandelsverbandes Bonn/Rhein-Sieg/Euskirchen unter 300 zufällig ausgewählten Mitgliedern im März zeigt. Mehr als die Hälfte der Händler meldet demnach einen Umsatzrückgang, bei einem kleinen Teil (drei Prozent) sind die Umsätze sogar um 50 Prozent oder mehr gesunken. Auch kommen weniger Kunden in die Geschäfte: Die Befragten geben an, dass die Zahl der Kunden im Vergleich zum März 2022 um durchschnittlich sieben Prozent gefallen ist. Verglichen mit dem Vor-Pandemie-Jahr 2019 sind es sogar zwölf Prozent weniger Kunden.