Rekord-Inzidenzen : So bereiten sich Bonner Unternehmen auf das Ende der Homeoffice-Pflicht vor

Die Post meldet keine betrieblichen Beeinträchtigungen durch vermehrte Corona-Erkrankungen bei Mitarbeitern. Foto: dpa/Henning Kaiser

Bonn In Bonn steigen die Inzidenzen, gleichzeitig steht am 20. März das Ende der bundesweiten Homeoffice-Pflicht für Unternehmen an. Die hohen Inzidenzen spiegeln sich teilweise auch in den Firmen wider.