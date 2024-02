IHK-Nachhaltigkeitsbericht Energieintensive Firmen in der Region vor großen Herausforderungen

Bei SGL Carbon gab es laut Werksleiterin Herting zwar keine Produktionsrückgänge. Klar ist aber: Energie sparen steht ganz oben auf der Agenda – und dabei auch gleich noch die Reduktion des CO 2 -Ausstoßes. Denn bis 2038 will das Unternehmen klimaneutral sein. Einen zweistelligen Millionenbetrag will SGL Carbon dafür in den nächsten zwei bis drei Jahren am Bonner Standort investieren. „Wir wollen unsere Anlagentechnik modernisieren und Prozessabwärme stärker nutzen. Auch die Wärmeversorgung unserer Gebäude soll effizienter werden“, sagt Herting. Zudem sollen einzelne Produktionsschritte nachhaltiger werden: Wenn etwa die Graphitblöcke in speziellen Öfen nachbehandelt werden, sollen die Öfen künftig mehr Blöcke auf einmal aufnehmen können.