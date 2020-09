Prozess vor Bonner Landgericht : Bund will nicht für fehlerhafte Schutzmasken zahlen

Bund will nicht für fehlerhafte Schutzmasken zahlen

Bonn Streit um Masken vor Bonner Gericht: Der Kaufpreis für eine Lieferung von insgesamt 110.000 FFP2-Masken war vom Bundesgesundheitsministerium mit der Begründung nicht gezahlt worden, dass die gelieferte Ware nicht den ausgeschriebenen Qualitätsanforderungen genügt hätte.

„Der Fall ist noch nicht entscheidungsreif“, verkündete Zivilrichter Stefan Bellin zum Abschluss des Gütetermins vor dem Bonner Landgericht. Am Freitag hatte dort das erste von zahlreichen weiteren erwarteten Zivilverfahren von Schutzmasken-Lieferanten gegen die Bundesrepublik Deutschland begonnen. Geklagt hat eine deutsch-chinesische Handelsgesellschaft mit Sitz in Hannover: Der Kaufpreis in Höhe von 589.050 Euro für eine Lieferung von insgesamt 110.000 FFP2-Masken war vom Bundesgesundheitsministerium mit der Begründung nicht gezahlt worden, dass die gelieferte Ware nicht den ausgeschriebenen Qualitätsanforderungen genügt hätte. Mittlerweile haben laut Auskunft eines Gerichtssprechers rund 60 Unternehmen ähnliche Klagen eingereicht, der Auftragswert pro Klage reiche von 5001 Euro bis zu 38 Millionen.