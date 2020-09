Prozess um Schutzmasken vor Bonner Landgericht : Schutzmasken-Lieferanten gegen den Staat

Bonn Streit um Masken vor Bonner Gericht: Der Kaufpreis für eine Lieferung von insgesamt 110 000 FFP2-Masken war vom Bundesgesundheitsministerium mit der Begründung nicht gezahlt worden, dass die gelieferte Ware nicht den ausgeschriebenen Qualitätsanforderungen genügt hätte.

„Der Fall ist noch nicht entscheidungsreif“, verkündete Zivilrichter Stefan Bellin zum Abschluss des Gütetermins vor dem Bonner Landgericht. Am Freitag hatte dort das erste von zahlreichen weiteren erwarteten Zivilverfahren von Schutzmasken-Lieferanten gegen die Bundesrepublik Deutschland begonnen. Geklagt hat eine deutsch-chinesische Handelsgesellschaft mit Sitz in Hannover: Der Kaufpreis in Höhe von 589 050 Euro für eine Lieferung von insgesamt 110 000 FFP2-Masken war vom Bundesgesundheitsministerium mit der Begründung nicht gezahlt worden, dass die gelieferte Ware nicht den ausgeschriebenen Qualitätsanforderungen genügt hätte. Mittlerweile haben laut Auskunft eines Gerichtssprechers rund 60 Unternehmen ähnliche Klagen eingereicht, der Auftragswert pro Klage reiche von 5001 Euro bis zu 38 Millionen.

Mangelhaft oder nicht?

Auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie im Frühjahr war Schutzausrüstung knapp. Um schnell Abhilfe schaffen zu können nutzte das Gesundheitsministerium das sogenannte Open-House-Verfahren. Dazu bot man jedem Anbieter, der bis zu der gewünschten Frist am 30. April Masken nach dem FFP2-Standard liefern konnte eine Abnahmegarantie zu einem äußerst attraktiven Preis von 4,50 Euro pro Stück. So wollte man sicherstellen, dass schnell eine ausreichende Menge von Schutzmasken zur Verfügung stand. Noch kurz zuvor waren die eigentlich einfach zu produzierenden Masken für rund einen Euro gehandelt worden. Womöglich wurde das Ministerium aber von der Flut der eintreffenden Angebote überrollt. lk

Umstrittene Vergabemethode

4,50 Euro pro Maske

4,50 Euro sollte der Kaufpreis für eine der Masken betragen, die in zwei Chargen von 50 000 und 60 000 Stück am 21. April geliefert wurden. Die Nasen- und Mundschutze sollten jeweils der europäischen Norm EN 149 beziehungsweise der chinesischen Norm GB2626 entsprechen. Stichprobenprüfungen hätten jedoch ergeben, dass die Produkte nicht durchgängig den gewünschten Qualitätsanforderungen genügt hätten, trugen die Rechtsanwälte des Bundesgesundheitsministeriums vor. Bei rund jeder dritten Maske der zweiten Charge hätte sich der Nasenclip gelöst, weil der Klebstoff zu trocken gewesen sei. Und bei der ersten Charge liege der Filterdurchlass mit durchschnittlich 46,9 Prozent deutlich über der Norm von maximal 5 Prozent. Daher habe man den Lieferanten am 5. Mai über die Prüfergebnisse informiert und sei am 13. Mai vom Vertrag zurückgetreten. Ob damit möglicherweise sogenannte Rügefristen verpasst wurden, könnte im weiteren Verlauf des Verfahrens genauso eine Rolle spielen, wie die Frage, ob der Bund dem Lieferanten nicht eine Möglichkeit zur Nachbesserung hätte geben müssen.