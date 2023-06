Schornsteinfeger zum Gebäudeenergiegesetz Es ist viel zu tun in deutschen Heizungskellern

„Die Verunsicherung ist groß“, so Gula. Er kam gerade drei Tage lang mit 300 Kollegen zum Bundesverbandstag in Bonn zusammen. Deshalb begrüßt der Bundesverband, der seinen Sitz in Sank Augustin hat, dass sich die Ampel-Koalition am Dienstag in Berlin auf wesentliche Änderungen am ursprünglichen, vom Kabinett beschlossenen Entwurf zum Gebäudeenergiegesetz, dem sogenannten Heizungsgesetz, geeinigt hat. „Wir brauchen Planungssicherheit“, sagte Julian Schwark, Vorstandsmitglied beim Bundesverband. Es sei gut, dass der Gesetzentwurf jetzt ins parlamentarische Verfahren komme und die Verbraucher dann wüssten, worauf sie sich einzustellen haben. Die Verzahnung der individuellen Gebäudebeheizung mit der kommunalen Wärmeplanung hätten die Schornsteinfeger bereits länger gefordert.