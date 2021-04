Neuer Chef für Bonnfinanz : Eugen Bucher soll Digitalisierung vorantreiben

Bonn Der Aufsichtsrat der Bonnfinanz AG hat Eugen Bucher mit Wirkung zum 1. April zum Vorstandsvorsitzenden bestellt. Er sieht durch die Tatsache, dass Banken die Anzahl ihrer Filialen deutlich verringern, für den Bonner Allfinanzdienstleister außergewöhnliche Chancen, weiter zu wachsen.

Der Allfinanzdienstleister Bonnfinanz wurde 2019 von dem Investor Blackfin Capital Partners gekauft, zuvor gehörte er zur Zurich-Versicherungsgruppe. Seinen Kunden vermittelt Bonnfinanz Kapitalanlagen (20 Prozent des Produktportfolios), Finanzierungsgeschäfte (30 Prozent), allgemeine Versicherungen (20 Prozent) und Vorsorgeversicherungen wie Kranken- und Lebensversicherungen (30 Prozent). Die 50 Beschäftigten in der Zentrale arbeiten in einem neuen Bürogebäude in Tannenbusch.