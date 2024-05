Reiseziele im Nahen Osten Eurowings kündigt zwei neue Direktverbindungen an

Das neueste Reiseziel am Flughafen Köln/Bonn dürfte einige Sonnenliebhaber freuen: Ab dem 28. Oktober wird die Fluggesellschaft Eurowings von dort aus dreimal pro Woche eine Direktverbindung nach Dubai anbieten. Wie die Airline am Mittwoch mitteilte, starten die Flüge in das Emirat mit Beginn des Winterflugplans und finden dann jeden Montag, Mittwoch und Samstag statt. Zurück nach Köln/Bonn geht es an denselben Wochentagen. Flugtickets nach Dubai können Passagiere laut Eurowings ab 180 Euro bekommen. Die Flugzeit zwischen Köln/Bonn und Dubai beträgt ungefähr sechseinhalb Stunden.