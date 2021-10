Sparprogramm wegen Glasfaserausbau : Deutsche Telekom baut IT-Arbeitsplätze ab

Ein neues Sparprogramm der Deutsche Telekom sieht den Abbau weiterer 3000 Stellen in Deutschland vor. Foto: Deutsche Telekom AG / Norbert Ittermann/Norbert Ittermann

Bonn Über Jahrzehnte hat die Deutsche Telekom im Service- und Technikbereich Jobs gestrichen, in Deutschland schrumpfte die Zahl der Beschäftigten auf etwa die Hälfte. Jetzt trifft es Arbeitsplätze in Zentralfunktionen. Welche Stellen in Bonn wegfallen, ist offen.