Pläne für Chemiestandort in Niederkassel-Lülsdorf Neuer Eigentümer ICIG will dreistellige Millionensumme investieren

Die International Chemical Investors Group (ICIG), die den Standort 2023 vom Evonikkonzern übernommen hatte, will den Angaben zufolge in den nächsten Jahren Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe tätigen. Die ICIG ist eine Gesellschaft nach europäischem Recht mit Sitz in Frankfurt und Luxemburg. Sie wurde 2004 von einem privaten Investor gegründet, der selbst aus der Chemiebranche kommt, wie Reiser berichtete. Die Gruppe machte zuletzt einen Jahresumsatz von 4,5 Milliarden Euro und beschäftigt an 42 Standorten in Europa und den USA rund 6200 Personen.