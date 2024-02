Kölner Arbeitsmarktexperte Deshalb streikt Verdi auch wieder an Flughäfen

Seit der vergangenen Woche häufen sich die Warnstreiks in der Verkehrsbranche: Erst standen tagelang Züge der Deutschen Bahn still, dann legten Beschäftigte der Luftsicherheit die Arbeit nieder, und an diesem Freitag folgt ein Ausstand im öffentlichen Nahverkehr. Da kann man schnell den Überblick verlieren, worum es in dem Arbeitskampf jeweils geht. Natürlich: Gekämpft wird für höhere Löhne. Mit Blick auf die elf am Donnerstag bestreikten Flughäfen fragen sich viele: Hatte die Luftsicherheit nicht erst im vergangenen Jahr gestreikt? Gab es da nicht eine Tarifeinigung?