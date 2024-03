Experten beantworten Leserfragen GA-Telefonaktion zum Glasfaserausbau in der Region

Der Ausbau der Glasfasernetze schreitet auch in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis voran. Mit dem Ausbau sind viele Fragen verbunden: Für wen lohnt es sich, auf einen Glasfaseranschluss zu wechseln? Was ist dabei zu beachten? Wo lauern Fallstricke? Warum dauert die Baustelle zum Glasfaserausbau vor meiner Haustür so lange? Ist absehbar, wann das superschnelle Internet auch in meiner Stadt oder meinem Stadtteil ankommt?