Kommentar zu den Hürden für ausländische Fachkräfte Lange Wartezeiten für Bewerber müssen ein Ende haben

Es ist eine Crux: Fehlende Fachkräfte machen Unternehmen in Deutschland zurzeit stark zu schaffen. Doch wenn sie Arbeitskräfte aus dem Ausland holen wollen, scheitern diese oft am Dickicht aus Regeln der deutschen Bürokratie. Das darf so nicht bleiben. Sonst bleibt Deutschland unattraktiv für qualifizierte Zuwanderer und es wird immer mehr Aufgaben in Deutschland geben, die nicht mehr erledigt werden können.