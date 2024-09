Serie „Zukunft der Arbeit“ Das tun regionale Unternehmen, um Personal zu finden

Als Florian Vielhaber mit seiner kleinen Tochter eine Fahrt in der Kölner Seilbahn unternahm, fielen ihm die Gondeln mit dem Design des Flughafens Köln/Bonn auf. Seit 2021 fahren sie über den Rhein. Vielhaber, der beim Flughafen den Bereich Personalmanagement leitet, kam eine Idee: Die Fahrzeit der Gondel beträgt hin und zurück 15 Minuten – so lang wie ein erstes Kennenlernen in einem Videocall. Warum also nicht dort ein kurzes Gespräch für potenzielle Flughafenmitarbeiter organisieren?