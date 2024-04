Fachkräftemangel in NRW Jeder Vierte ohne Abschluss ist arbeitslos

Gleichzeitig stellen die Unternehmen in NRW wegen der schrittweisen Eintrübung der Konjunktur immer seltener Menschen ein – und wenn, dann eher die mit Ausbildung. Das führt wiederum dazu, dass weniger Jobsuchende in den Arbeitsmarkt integriert werden können: Denn zwei Drittel der Kundinnen und Kunden in den Jobcentern verfügten kaum über ausreichende Qualifikationen für die Anforderungen, die von den Arbeitgebern gestellt würden, heißt es aus der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit. Im gesamten bevölkerungsreichsten Bundesland konnten zwischen November 2022 und November 2023 nur 207.639 Menschen in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung vermittelt werden – im Vorjahreszeitraum hatte die Zahl noch bei 226.095 gelegen.