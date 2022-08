Umsatzsteigerung : Fahrschule Rettig aus Niederkassel plant weitere Filialen

Bonn Die Fahrschule Rettig aus Niederkassel ist laut eigenen Angaben der größte Betreiber von Fahrschulen in Deutschland. In Zukunft will Rettig den Umsatz weiter steigern: Unter anderem mit zusätzlichen Filialen.

Fahrschule Rettig: Umsatzsteigerung auch für 2022 geplant

2021 übernahm das finnische Unternehmen CAP Group die Fahrschule, die 1995 in Niederkassel gegründet wurde. Mit CAP und Rettig schlossen sich die Marktführer in ihren jeweiligen Ländern damals zusammen. Für die Fahrschule Rettig arbeiten 200 Mitarbeiter an 27 Standorten in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Die Geschäftsleitung von CAP Group bezieht ab August ein Büro in der deutschen Hauptverwaltung der Fahrschule Rettig. Die Gruppe wolle unter anderem eigene Erste-Hilfe-Kurse sowie interne Fahrlehrerausbildungsstätten etablieren. Außerdem werde die Digitalisierung in Zukunft eine zentrale Rolle spielen, so die Geschäftsführung. „Zudem arbeiten wir an den Plänen für ein deutschlandweites Franchise-System.“ Rettig hat unter anderem zwei Filialen in der Bonner Innenstadt, eine in Bad Godesberg sowie in Siegburg und Köln.