Unternehmen drei Mal in Bonn: Fahrschule Rettig wird finnisch

Bonn Die Fahrschule Rettig, die sich als größte Fahrschule in Deutschland bezeichnet, ist von der finnischen Fahrschule CAP übernommen worden. Zusammen will man Fahrsimulatoren entwickeln und weiter wachsen.

Die Fahrschule Rettig, die auch drei Niederlassungen in Bonn betreibt, ist vom finnischen Fahrschulunternehmen CAP übernommen worden. „Wir erkennen sehr viel Wachstumspotenzial in Deutschland und haben uns zum Ziel gesetzt, ein globaler Marktführer für die beste Fahrschulpädagogik und Verkehrssicherheit zu werden“, teilte CAP-Geschäftsführer Olli Kilpi am Mittwoch mit. In den kommenden Monaten wolle man Fahrsimulatoren und digitale Fahrschulprogramme entwickeln, hieß es.