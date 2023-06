Anschlusspflicht für Fernwärme Bonn hat noch keinen Zwang zum zentralen Heizen

Auf dem Weg zur Klimaneutralität auch beim Heizen will die Bundesregierung die Fernwärmenetze ausbauen lassen. Sie werden in der Regel von den kommunalen Energieversorgern betrieben. Dafür hatte der Verein kommunaler Unternehmen (VKU), der die Stadtwerke vertritt, eine Anschlusspflicht für private Haushalte ins Gespräch gebracht, was nicht nur Verbraucherschützer auf den Plan rief, sondern auch liberale Wirtschaftswissenschaftler, die um den Wettbewerb auf dem Wärmemarkt fürchten.