Gegen das Fatigue-Syndrom Bonner Start-up entwickelt „Fimo Health“-App

„Wir wollten eine App entwickeln, um Menschen mit Krebs oder Multiple Sklerose (MS) zu helfen und dabei noch sinnvolle Daten sammeln“, erzählt Alexander Krawinkel. Der Bonner hat gemeinsam mit Dominik Stiegeler und Benedict Höger die App und das gleichnamige Unternehmen „Fimo Health“ gegründet. Acht Schreibtische, ein Sitzsack und eine Yogamatte – so spartanisch sind die Büroräume in Köln des Bonner Unternehmens eingerichtet. Dass es sich um ein Start-up handelt, lässt die Yogamatte vermuten, auch wenn der Tischkicker fehlt. Die Räumlichkeiten reichen für das 23-köpfige Team, da viele im Ausland oder in Deutschland verteilt wohnen. „Wir haben Mitarbeiter in Italien, Portugal, Marokko, Pakistan, aber auch in Deutschland wie in Berlin oder München“, so der Bonner. Zu den Beschäftigten gehören auch ein Arzt und ein Psychologe. Gemeinsam arbeiten sie daran, die App immer weiterzuentwickeln.