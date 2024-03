Betonstein-Hersteller Mittelständler aus Overath erfindet klimafreundlichen Beton

Der Weg von der Straße zum Haupthaus der Firma Metten Stein & Design in Overath ist nicht besonders lang, führt aber über mindestens ein Dutzend unterschiedlichster Steinfußböden. Helle und dunkle, grob- und feinkörnige, mit rauer und glatter Oberfläche – Kunden können auf dem Sortiment des Betonstein-Herstellers gleich einmal probelaufen. Seit einigen Monaten ist unter den Steinplatten, die das Familienunternehmen produziert, ein ganz spezielles Modell: Ein Betonstein ohne Zement, ohne den Bestandteil also, der den Beton und damit die ganze Baubranche so klimaschädlich macht. Denn die Herstellung von Zement setzt enorm viel CO 2 frei, außerdem braucht man dafür Sand, für den inzwischen ganze Inseln abgebaggert werden.